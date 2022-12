È delle ultime ore la notizia della scomparsa di Kirstie Alley. L’attrice statunitense aveva 71 anni e, come si legge nella nota dei suoi figli, di recente aveva scoperto di avere un tumore, che alla fine l’ha portata via. Sarà ricordata per diversi film e telefilm, ma soprattutto per il ruolo di Mollie nella trilogia cinematografica di “Senti Chi Parla”.

A dare la tragica notizia della scomparsa dell’amatissima attrice, ci hanno pensato i suoi due figli, True e Lilly Parker, tramite una toccante nota diffusa con l’account Twitter della loro mamma. Ecco le loro parole:

A tutti i nostri amici, Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, forte e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente. Era circondata dai suoi familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancor più straordinaria.

La nota poi prosegue con un elogio all’entusiasmo e alla passione che la loro mamma aveva per la vita, i suoi figli, nipoti e per i suoi numerosi animali.

Per non parlare della sua eterna gioia nel creare, non hanno eguali e ci lasciano ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei.

In conclusione hanno ringraziato per tutto l’affetto ricevuto ed hanno chiesto privacy in questi giorni difficili.

La carriera di Kirstie Alley

Nata a Wichita in Kansas nel 1951, Kirstie Alley ha scoperto prestissimo la sua passione per la recitazione. Passione che l’hanno portata giovanissima a lasciare l’università e trasferirsi a Los Angeles per inseguire il suo sogno.

I suoi esordi, sia sul piccolo che sul grande schermo sono datati alla fine degli anni 70. Tantissimi i film e i telefilm di successo in cui ha recitato, ma resterà impressa per sempre nella memoria di tutti per il suo ruolo di Mollie nella fortunatissima trilogia cinematografica di “Senti Chi Parla“, al fianco di John Travolta.

Riguardo alla sua vita privata si sa che è stata sposata due volte. La prima con il fidanzato del liceo Bob Alley e la seconda con l’attore Richard Parker Stevenson.

Ha attraversato diversi momenti bui nella sua vita. La prima volta quando cadde ne tunnel della droga dopo la scomparsa di sua mamma e una seconda volta quando, a seguito del divorzio con Stevenson e del declino della sua carriera, instaurò un rapporto insano con il cibo.