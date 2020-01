Kobe-Bryant-anche-la-figlia-Gianna-Maria-ha-perso-la-vita

Kobe Bryant, ha perso la vita anche la figlia Kobe Bryant, è morta anche la figlia di 13 anni. Era con lui sull'elicottero..

Un drammatico incidente con l’elicottero è accaduto nelle scorse ore. Purtroppo ha perso la vita Kobe Bryant. Tutto il mondo del basket e dello sport, è in lutto. La vicenda è accaduta in California e con l’uomo, c’erano anche altre persone tra cui sua figlia, Gianna Maria di soli tredici anni.

In molti sono sconvolti da ciò che accaduto nelle scorse ore ed ancora nessuno riesce a crederci. Lo sportivo aveva solamente quarantuno anni ed era molto famoso, per aver giocato a basket nella NBA.

Secondo le informazioni che sono emerse, l’uomo era a bordo del suo elicottero privato, con il pilota ed altre persone ed erano diretti alla Mamba Academy, un centro sportivo di Kobe Bryant.

L’incidente è avvenuto alle dieci del mattino in California, le diciannove in Italia. Non si sa ancora per quale motivo, ma il veicolo ha preso fuoco e nonostante i disperati tentativi del pilota, non c’è stato nulla da fare.

Alla fine, infatti, sono precipitati nel vuoto a Calabasas, a Los Angeles. In un primo momento, i media statunitensi avevano detto che la moglie Vanessa, era rimasta a casa con tutte e quattro le sue figlie.

Però poco fa, è emersa la notizia che nell’elicottero con il papà, c’era anche la piccola Gianna Maria, di soli tredici anni, che purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Tutte le persone presenti su quel veicolo sono decedute.

Per i soccorritori, è stato difficile intervenire, poiché la situazione sin dall’inizio è apparsa drammatica ed infatti, non hanno potuto fare nulla per aiutare le vittime.

Koby Bryan si spostava spesso in elicottero, ma non è mai rimasto vittima di incidenti o complicazioni varie. Era molto conosciuto, per aver giocato a basket per molto tempo con la NBA ed infatti tutto il mondo dello sport è in lutto, per questa tragica ed inaspettata perdita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

