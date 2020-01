Kobe Bryant, le probabili cause dell’incidente Kobe Bryant, le autorità stanno indagando sulle probabili cause dell'incidente; inoltre, state identificate tutte le vittime, ecco chi erano

Le autorità stanno indagando sulle probabili cause dell’incidente in cui ha perso la vita la stessa dell’NBA, Kobe Bryant. La polizia di Los Angeles sta raccogliendo tutte le testimonianze che serviranno a stabilire eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Sono state identificate, inoltre, tutte le vittime che viaggiavano a bordo dell’elicottero.

Cominciamo col dire che l’elicottero era partito in volo da Santa Ana nella Contea di Orange poco dopo le 9 del mattino. La prima ipotesi che le autorità hanno ritenuto probabile sulle cause dell’incidente di Calabasas, in California, è stata la “mancanza di visibilità a causa della nebbia”. Infatti, le condizioni meteorologiche non erano adatte al volo, secondo la polizia di Los Angeles. Il pilota ha volato secondo le regole del volo a vista (VFR), il che significa che era fiducioso nella sua capacità di visualizzare il terreno. Aveva ricevuto, inoltre, una speciale autorizzazione per volare in condizioni di nebbia considerata “pericolosa”, chiamata SVFR (Regole speciali di volo a vista).

Intorno alle 9.20 del mattino, l’elicottero girò in cerchio per circa 15 minuti a est dell’Interstate 5, vicino a Glendale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Le autorità hanno pubblicato l’audio dell’ultima conversazione radio tra il pilota e la torre di controllo.

Il pilota Ara Zobayan avrebbe potuto contattare la torre di controllo e richiedere di modificare le regole in quelle di volo strumentale (IFR), che gli avrebbero consentito di navigare tra le nuvole anche in condizioni di scarsa visibilità.

Ma l’elicottero ha continuato a volare sotto VFR e intorno alle 9.44, ha girato a sud-est e si alzato di oltre 600 metri, in quello che sembrava essere un tentativo di mettere un po’ di spazio tra il velivolo e il suolo.

Quindi è sceso alla fine per schiantarsi sulla collina da circa 400 metri di altezza, secondo i rapporti della polizia.

L’elicottero era a solo 27 km dalla sua destinazione quando si è verificato lo sfortunato incidente.

Josh Rubenstein, un portavoce della polizia, ha dichiarato: “La nebbia era abbastanza fitta da impedire il volo”.

L’elicottero era un Sikorsky S-76 prodotto nel 1991. A bordo viaggiavano 9 persone: John Altobelli, 56 anni, sua moglie Keri e la figlia Alyssa, Christina Mauser, l’allenatore di basket femminile Sarah Chester e la figlia Payton, il pilota Ara Zobayan, Kobe Bryant e sua figlia Gigi.