Oggi vi raccontiamo la storia di una mamma single di nome Krystal Preston. Crescere dei figli da soli, spesso non è un compito semplice. Il lavoro, la casa, il cibo e tutto il necessario per vivere.

Krystal Preston è madre di tre figli e nell’ultimo periodo, anche a causa della diminuzione del lavoro, si è ritrovata a vivere giornate stressanti e, spesso, le è capitato di avere dei crolli emotivi. Di certo non immagina che uno dei suoi figli avesse capito ciò che stava attraversando e avesse deciso di fare qualcosa di speciale per lei.

William ha 13 anni e, anche se la sua mamma non lo aveva mai capito, gli era capitato spesso di sentirla piangere. E vederla soffrire era insopportabile per lui. Così, un giorno ha deciso di fare qualcosa di speciale per lei.

Di certo a 13 anni non poteva trovarsi un lavoro per dare un sostegno economico, così mentre guardava dei video su YouTube, ha trovato la soluzione perfetta.

Ho visto un video su YouTube dove alcuni figli hanno preso una macchina per la loro mamma e poi gli hanno fatto una bellissima sorpresa. Volevo fare lo stesso per lei.

Da quel giorno, William ha iniziato a chiedere ai suoi vicini se poteva fare loro dei lavoretti in cambio di denaro. Dopo aver iniziato a mettere da parte qualcosa, ha venduto la sua Xbox.

Certo che è stata una grande rinuncia per me, ma il sorriso di mia madre contava di più.

Vicino a casa sua, c’era una Chevrolet Metro del 1999 in vendita e il prezzo era davvero accessibile. Una volta raggiunta la somma, il 13enne si è presentato davanti al proprietario, ma l’uomo non poteva di certo vendere il suo mezzo a un bambino.

William era disperato, così ha cercato di spiegargli il motivo ed è stato proprio quando ha sentito la sua commovente storia, che il venditore ha deciso di realizzare il suo desiderio.

È corso subito dalla sua mamma: “Mamma ti ho preso una macchina”. Krystal Preston è scoppiata a ridere, era certa che la stesse prendendo in giro. E, invece, era tutto vero…