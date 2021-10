È stato celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 ottobre, il funerale di Viola Balzaretti, la 15enne uccisa per errore dal fratello più piccolo, di soli 13 anni. In molti hanno deciso di partecipare per un ultimo saluto alla ragazza, ma anche per mostrare affetto e vicinanza ai suoi genitori, in questo momento di profondo dolore.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ha spezzato i cuori di tutti. Il papà Roberto, infatti, è molto conosciuto nella zona, poiché oltre ad essere medico, è stato anche assessore dal 2009 al 2019.

A celebrare la messa c’era Don Graziano. Il parroco ha voluto precisare ancora una volta che bisogna stare vicino a questa famiglia.

Anche il sindaco Simone Zuin era presente ed è rimasto per tutto il tempo vicino ai familiari della ragazza. Il primo cittadino, vista la gravità dell’accaduto, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata. Infatti ha chiesto a tutti i commercianti di tenere le serrande dei loro negozi chiuse.

Il papà di Viola per tutto il tempo ha tenuto la mano sulla bara della figlia. Inoltre, con la voce rotta dal dolore, ha voluto anche leggere una lettera per la sua bambina, volata in cielo troppo presto.

La straziante lettera del papà di Viola Balzaretti

Viola che tu fossi una ragazzina speciale lo sapevo. Il 13 dicembre del 2006 mi sono messo il vestito del matrimonio perché sapevo che sarei venuto a conoscere un essere speciale. Durante il viaggio in Cielo, all’altezza di Virle, è passato un meteore, ho pensato: ‘Sicuramente è arrivata lei.’ Sei cresciuta ed io ho dedicato tutto me stesso per te. Amore mio, sei una ragazza esuberante, un vulcano. Non so come faremo, dove c’eri tu ci si divertiva, con la tua personalità ci donavi sempre il sole.

I suoi amici dopo il rito funebre, hanno deciso di far volare in cielo dei palloncini bianchi. Tante persone che erano presenti, non sono riuscite a trattenere le lacrime.

Al momento l’unica persona che risulta essere indagata per questa tragedia, è proprio il papà Roberto. Purtroppo questa ragazza di soli 15 anni, è morta mentre il fratello teneva tra le mani il fucile del padre. Quando ha visto la sorella lo ha imbracato come per gioco e per errore ha premuto il grilletto. Viola è morta sul colpo, a causa del proiettile che le ha trafitto il petto.