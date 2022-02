Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica morte della 26enne Sara Viva Sorge, che aveva iniziato a lavorare come infermiera solo pochi giorni prima. Purtroppo ha trovato la morte mentre stava tornando a casa, dopo 2 turni di notte, che l’avevano portata allo stremo.

Una tragedia straziante è quella che ha colpito i familiari della ragazza. I genitori aspettavano il suo rientro.

Il dramma si è consumato intorno alle 6.30 del mattino, di martedì 15 febbraio. Nella strada provinciale 30, a San Vito dei Normanni, un piccolo comune che si trova in provincia di Brindisi.

Sara aveva iniziato a lavorare da circa 20 giorni alla clinica riabilitativa Fondazione San Raffaele. Purtroppo era reduce di una settimana stancante, a causa dei turni che era a costretta a fare.

CREDIT: FACEBOOK

Quella mattina aveva appena finito il suo secondo turno di notte e mentre era alla guida della sua Renault Twingo, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Ha sbandato e dopo esser finita fuori strada, è andata a schiantarsi contro un palo. Purtroppo è morta sul colpo a causa dei traumi riportati.

La ragazza poco prima di mettersi al volante, ha mandato un messaggio al suo fidanzato per avvisarlo che stava per rientrare a casa. Nell’sms ha scritto: “Ho finito ora, sono stanca morta!”

Le nuove indagini per la morte di Sara Viva Sorge

Per gli inquirenti l’ipotesi che questa morte sia avvenuta a causa dei turni massacranti sta prendendo sempre più piede. Inoltre, Sara in un vocale che aveva mandato ad una sua amica la sera prima della tragedia ha detto: “Secondo te è normale? Oggi smonto e devo fare pure la notte!”

I suoi colleghi sono sconvolti da quanto accaduto. Un medico che lavora nella stessa clinica, in un’intervista con il giornale il Quotidiano Nazionale ha dichiarato: