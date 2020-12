Giulia Ragini purtroppo non ce l’ha fatta, si è spenta a soli 26 anni, nel giorno del compleanno di sua madre. Il fidanzato dopo il suo drammatico decesso ha voluto pubblicare un commovente messaggio sul suo profilo Facebook. L’intera comunità è distrutta da questa tragica ed improvvisa perdita.

In molti ora stanno facendo il possibile per stare vicino ai familiari, colpiti da questo grave lutto. La mamma dopo il suo decesso ha dato il consenso per la donazione degli organi.

Il dramma di questa giovane ragazza, è avvenuto lo scorso sabato 5 dicembre. Precisamente sulla strada statale 113, a San Filippo Mela, in provincia di Messina.

Giulia Ragini era uscita con il suo fidanzato, per andare a comprare un regalo per la madre. Quando all’improvviso, un’anziana donna alla guida di una Fiat Panda, ha invaso la loro corsia e l’impatto è stato inevitabile.

I due giovani erano a bordo della loro Smart e quando sono arrivati i sanitari, hanno capito in fretta che le loro condizioni di salute erano critiche. Infatti li hanno trasportati d’urgenza in ospedale.

Giulia ha lottato per la sua vita, ma dopo diverse ore di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita, sono risultati vani. La madre, distrutta dall’improvviso decesso, avvenuto nel giorno del suo compleanno, ha dato il consenso alla donazione degli organi, per poter salvare altre vite.

Morte Giulia Ragini: le commoventi parole del fidanzato

Il ragazzo, anche lui sconvolto da questa improvvisa perdita, ha deciso di pubblicare un commovente messaggio sul suo profilo Facebook. Ha scritto:

Amore della mia vita, moglie mia, mi hai lasciato qui tutto solo. Eri tutto quello che ho sempre desiderato, eri il mio tutto. Ti amo e ti amerò per il resto dei miei giorni. L’ultima volta mi hai detto non mi lasciare amore mio, resta qui con me e te lo giuro, non ti lascerò mai.

