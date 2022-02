È stato celebrato nella mattinata di mercoledì 22 febbraio l’ultimo straziante addio a Sara Cornelio, la 23enne che parlava della sua malattia sui social. In tanti erano presenti per dirle addio, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita così straziante ha spezzato i cuori di tutti i suoi amici, conoscenti e familiari. Infatti in chiesa erano presenti tantissime persone, per mostrare anche vicinanza ai suoi cari.

Sara Cornelio nel 2016 ha fatto un trapianto di polmoni, poiché era affetta da fibrosi cistica. Su questa operazione diceva di aver di ricevuto un dono, perché aveva la possibilità di continuare a vivere. In un post su Facebook aveva scritto:

Cinque anni fa sono rinata, grazie ad un dono: due polmoni che mi hanno permesso di ricominciare a vivere.

Tuttavia, nel mese di gennaio ha contratto una polmonite causata da Covid. In un primo momento sembrava essere guarita, ma in poco tempo le sue condizioni si sono aggravate drasticamente. Il suo ultimo post sui social risale allo scorso 29 gennaio. Diceva che dopo tanto era tornata a casa, ma che si sentiva debole.

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, per complicazioni legate proprio a questa malattia. A nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici per aiutarla.

Il gesto dei suoi amici al funerale di Sara Cornelio

I suoi amici, proprio come tutti i suoi conoscenti e compagni di scuola, hanno deciso di essere presenti alla chiesa di San Benedetto d’Ivrea. Tutti erano in lacrime per questa morte così straziante e dolorosa.

Sulla bara c’erano dei girasoli e dopo il rito, hanno voluto far volare in cielo dei palloncini gialli. Inoltre, per l’entrata in parrocchia del feretro, hanno voluto appendere sulla porta uno striscione, con una commovente frase. In quest’ultimo c’era scritto: