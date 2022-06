Hanno scelto di rimanere soli i genitori della piccola Vittoria Scarpa, solo i parenti più stretti potevano essere presenti nell’ultimo straziante addio alla loro bimba. Non volevano gente intorno e i carabinieri della locale stazione, hanno presidiato la chiesa per tutto il tempo, affinché la loro richiesta venisse rispettata.

Sono ancora tante le persone con il cuore a pezzi per la scomparsa di questa bambina, che aveva solo 4 anni. Nessuno riesce proprio a capire come sia potuta accadere una tragedia simile.

La piccola Vittoria purtroppo è deceduta lo scorso sabato 11 giugno. Era andata al mare con la mamma e la sorellina nata pochi mesi fa, al lido Risorgimento, a Torre Annunziata.

Stava giocando e per lei tutto stava procedendo normalmente. Intorno alle 12 però, mentre la mamma si trovava all’ombrellone con la figlia più piccola, si è resa conto che non riusciva più a trovare Vittoria, che doveva stare sulla riva.

L’allarme è partito tempestivamente, ma in un primo momento le ricerche si sono concentrate solo sulla spiaggia. Alla fine, con l’intervento della guardia costiera, è arrivato il triste epilogo.

Hanno ritrovato la piccola Vittoria in mare, attaccata ad una boa, a circa 80 metri dalla riva. Era ormai priva di sensi. Da qui è partito il trasporto in ospedale, ma per la bimba non c’è stato più nulla da fare. Intorno alle 16.30 dello stesso giorno, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Le indagini per l’improvvisa e straziante morte della piccola Vittoria Scarpa

La madre Mina ora risulta essere indagata per il reato di abbandono di minore, un atto dovuto per poter procedere con l’autopsia. Ora saranno solo le indagini a far luce sulla triste vicenda, che da una prima ricostruzione sembra essere avvenuta per una terribile fatalità.

I genitori per il suo funerale hanno scelto una cerimonia privata, con i parenti più stretti, nella chiesa del cimitero. I carabinieri hanno presidiato la zona per fare in modo che il loro desiderio venisse rispettato.

Inoltre, sulla boa dove è stata ritrovata hanno portato un mazzo di fiori. I lidi Risorgimento, Rena Nera, El Dorado, Nettuno ed Azzurro in quella giornata hanno scelto di rimanere chiusi in lutto, per il rispetto della perdita. Davanti la scuola che la piccola Vittoria frequentava, hanno lasciato dei palloncini bianchi e dei fiori.