È stata ritrovata la bambina di 9 mesi scomparsa a Crest Avenue, a Parrish. La sua storia si è diffusa in tutto il mondo attraverso i social network. Così come le parole disperate dei suoi genitori, che hanno voluto raggiungere anche altri paesi, per paura che la minore venisse portata all’estero.

Dalle indagini, sembrerebbe che si sia trattato dell’errore dei ladri, che volevano portare via l’auto del suo papà, non sapendo che dentro ci fosse la bambina di 9 mesi. L’uomo aveva parcheggiato il suo suv fuori casa di un amico. Aveva lasciato la piccola per entrare solo per pochi minuti. Ma quando è tornato per strada, si è reso conto che la sua macchina era scomparsa, qualcuno l’aveva rubata e dentro c’era la sua amata figlia.

Subito sono state allertate le autorità, che hanno dato il via alle ricerche. I genitori hanno pubblicato diversi appelli sui social, che hanno raggiunto ogni parte del mondo. Hanno perfino offerto una ricompensa di 5 mila dollari.

Vi prego, per favore, restituitemi la mia bambina. Fate attenzione a un Lexus Suv Rx 350 bianco del 2009, danneggiato nella parte posteriore destra. La mia auto è stata rubata e la bambina era sul sedile posteriore nel suo seggiolino!!! Per favore aiutatemi!!!. Se stai leggendo questo e sai qualcosa contattami. Tutto quello che chiedo è di riavere la mia bambina. Potete tenere la macchina!!!!! Portatemi solo la mia piccola e non farò domande! L’auto è stata rubata dal centro di Parrish 18:30-18:50

Potete lasciare la bambina dove volete, chiamatemi o mandatemi un messaggio e fatemi sapere dov’è. Non voglio sapere altro, lo giuro.

Queste le disperate parole della sua mamma. Poche ore fa è arrivata la notizia tanto attesa. Le forze dell’ordine hanno ritrovato la bambina di 9 mesi, tuttavia i dettagli non sono stati diffusi. La minore è stata portata in ospedale in via precauzionale, ma sembrerebbe che stia bene.