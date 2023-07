Arrestata una donna di 60 anni per la morte dell'anziana madre, la teneva reclusa in casa legata al letto: "È colpa mia, venite subito"

Una donna di 60 anni è stata arrestata con l’accusa di aver causato il decesso dell’anziana madre. Ha chiamato il 112, confessando le sue colpe e chiedendo aiuto: “Venite subito, mia madre è morta, è colpa mia”.

La telefonata alle autorità è arrivata domenica 9 luglio, dal comune di Stella, in provincia di Savona. Gli agenti dei Carabinieri in breve tempo hanno raggiunto l’abitazione, situata in una zona nascosta boschiva e raggiungibile solo a piedi. Una volta entrati in casa, hanno fatto la triste scoperta. Per l’anziana donna non c’era più nulla da fare, la figlia la teneva legata al letto con collari per cani e corde, in pessime condizioni igienico sanitarie.

La donna di 60 anni chiudeva la porta con una sbarra di ferro

Non solo, la notte chiudeva quella casa con una sbarra di ferro, per paura che la povera madre uscisse in sua assenza. Impossibile per chiunque capire cosa stesse succedendo in quella casa, vista la posizione isolata. L’anziana signora soffriva di gravi problemi di salute, che le hanno reso impossibile reagire ai maltrattamenti della donna di 60 anni.

Non è chiaro cosa sia accaduto e come sia sopraggiunto il decesso. Gli inquirenti hanno ipotizzato che l’anziana potrebbe aver provato ad alzarsi dal letto, per poi essere colpita da un malore improvviso. Quando la figlia è tornata a casa e si è resa conto di quanto accaduto, ha tagliato la corda che la teneva legata al letto ed ha provato, inutilmente, a rianimarla. Poi, realizzato di non poter fare nulla, ha chiamato le autorità confessando le sue colpe.

La donna di 60 anni è stata arrestata con gravi accuse ed ora è in attesa di comparire davanti al Gip. Sarà fondamentale capire il motivo della prigionia della madre, si ipotizza che abbia intascato la pensione per chissà quanto tempo. Ma per ora rimane solo un’ipotesi, in attesa dell’interrogatorio. Non è chiaro se verrà disposta o meno l’autopsia sul corpo senza vita dell’anziana donna.