Un vero dramma quello che ha colpito la campionessa di ginnastica artistica statunitense Simone Biles. Ieri, durante la gara a squadre di ginnastica alla olimpiadi di Tokyo 2020, la pluricampionessa mondiale e olimpica si è ritirata ed ha costretto lo staff degli USA a sostituirla. Inizialmente si era parlato di un problema fisico, ma al termine della gara, la ginnasta si è diretta verso i giornalisti ed ha raccontato la verità. Una verità molto dolorosa.

Simone Biles si è ritirata dalla finale a squadre per un problema medico. Sarà valutata quotidianamente per rilasciare l’autorizzazione medica per le future competizioni