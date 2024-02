Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la musica in queste ultime ore. Purtroppo la cantante di appena 31 anni, chiamata Cat Janice ha perso la sua dura lotta contro quel brutto male scoperto nel 2022. Lei stessa ha voluto raccontare la sua storia sui social.

La notizia ha sconvolto migliaia di persone ed infatti in tanti stanno commentando l’ultimo messaggio della sua famiglia, in cui annunciavano la sua scomparsa, con parole di affetto e vicinanza, soprattutto per i suoi cari. Ha lasciato un bambino di appena 7 anni.

La storia di Cat è iniziata quando era solamente un’adolescente. Amava la musica e sin da subito ha iniziato a fare i primi brani. Tuttavia, nel 2022 da un nodulo è emersa una triste realtà. Dai controlli ai quali si è sottoposta, i medici hanno scoperto che era affetta da un brutto male, più precisamente un Sarcoma. Per questo l’hanno sottoposta prima ad un intervento e poi a diversi cicli di chemioterapie.

La stessa cantante per annunciare le sue condizioni con un video su TikTok, ha anche chiesto a tutti i suoi fan di ascoltare la sua nuova canzone: “Dance You Outta My Head”. Questo perché come ultimo regalo, ha deciso di donare tutti i diritti di questo brano a suo figlio. Nel messaggio aveva scritto: “Sto pregando che un miracolo mi faccia passare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando in Paradiso!”

Il messaggio della famiglia di Cat Janice, per annunciare la sua scomparsa

CREDIT: CAT JANICE

La famiglia in queste ultime ore, ha scelto di pubblicare sui social, un messaggio in cui annunciavano la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 28 febbraio. Nel post hanno scritto: