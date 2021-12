Un lutto drammatico è quello che è avvenuto pochi giorni fa. La cantante Skilyr Hicks è stata trovata senza vita nell’abitazione di un suo amico. Aveva 23 anni ed un grande amore per la musica. Ad informare tutti della sua scomparsa, è stata proprio la madre in un’intervista con TMZ.

Una perdita straziante che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In molti appena sono venuti a conoscenza della sua morte, hanno scelto di pubblicare dei messaggi di cordoglio sui social.

Il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 6 dicembre. Precisamente nell’abitazione di un suo amico che si trova negli Stati Uniti, nello stato della Carolina del Sud, alla contea di Liberty.

Le cause che hanno portato al suo tragico decesso ancora non sono state rese note. Tuttavia, la madre parlando della sua straziante perdita, ha raccontato che la figlia non stava vivendo un periodo semplice.

CREDIT: AMERICA’S GOT TALENT

In base al racconto della donna, Skilyr Hicks soffriva di depressione ed anche di dipendenza di droghe. Infatti secondo alcune testate giornalistiche locali, sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuto per un’overdose. Notizia che non ha ancora trovato conferma dai suoi familiari. .

L’artista aveva solamente 23 anni ed aveva sempre avuto una grande passione per la musica. Infatti il suo successo è arrivato quando aveva solamente 14 anni.

La carriera di Skilyr Hicks e lo straziante addio di sua mamma

Skilyr Hicks è diventata famosa dopo aver partecipato al programma America’s Got Talent, nell’edizione del 2013. La cantante aveva 14 anni ed ovviamente la sua esibizione ha stupito il pubblico e tutta la giuria.

Si è presentata con un brano che ha voluto dedicare al suo papà. Subito dopo ha continuato ad incidere molte canzoni ed aveva raggiunto il successo che tanto sperava. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato una fine simile. La madre durante l’intervista con TMZ, ha detto: