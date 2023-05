La comica Janey Godley ha commosso il mondo intero con le sue parole. La sua è stata una vita difficile, sin da bambina. È riuscita a rifugiarsi dietro le risate, nonostante quegli oscuri ricordi abbiano continuato ad accompagnarla giorno dopo giorno fino all’età di 62 anni. E ora, un altro intruso l’ha messa davanti ad una dura realtà: entro la fine dell’anno il suo sorriso si spegnerà per sempre.

Janey Godley è nata e cresciuta in una famiglia povera. Entrambi i genitori avevano problemi di alcol e sua madre è deceduta in modo misterioso, presumibilmente assassinata. Lo zio ha abusato di lei e di sua sorella e si è ritrovata a dover combattere una battaglia in tribunale, fino alla condanna dell’uomo.

Nonostante i traumi vissuti, è riuscita a trovare il suo posto nel mondo e a diventare famosa.

Nel 2021, Janey Godley ha scoperto di avere un tumore e si è sottoposta a tutte le cure necessarie. Nel 2022 aveva fatto sapere che, finalmente, si era liberata di quel mostro. Ma ora è tornato e i medici le hanno detto che, probabilmente, non arriverà a fine anno.

Inizia come cancro alle ovaie, poi cancro peritoneale e poi continui a combatterlo finché il tuo corpo non deciderà che non può più combatterlo.

Tutti ci dicono che siamo coraggiosi, ma tutto ciò che facciamo è piangere per ogni cosa. Mia figlia di 26 anni piange molto. Vivere con una malattia che limita la vita non ti rende un eroe o una fonte d’ispirazione. Sto vivendo solo finché non potrò più vivere. Non lo considero coraggioso. Un uomo che entra in un edificio in fiamme è coraggioso o un neurochirurgo che opera i bambini è coraggioso.

Janey ha poi sorriso pensando a ciò che la vita le ha regalato dopo tanto dolore. Un lavoro, una figlia fantastica, un matrimonio che dura da 43 anni. È riuscita a far in modo che la sua famiglia avesse una sicurezza economica e per lei è stata la cosa più importante, viste le condizioni in cui è cresciuta ed è stata costretta a vivere da piccola.