La commovente lettera della moglie del grande artista, a pochi giorni dalla tragica scomparsa

Lo scorso 2 marzo è stato uno dei giorni più tristi per gli amanti della musica elettronica e non solo. Claudio Coccoluto, dj e produttore di fama internazionale, si è spento a soli 59 anni, lasciando un tremendo vuoto a tutti quelli che lo amavano. A qualche giorno di distanza, sua moglie Paola, ha scritto una commovente lettera per ringraziare tutti dell’immenso affetto dimostrato a Claudio e alla famiglia.

Ha lottato per un anno con una brutta malattia che, alla fina, ha avuto la meglio. Ciò che è certo, però, è che DJ Coccoluto non sarà mai dimenticato. È stato un dei pionieri della club music italiana ma non solo. Indimenticabili le sue esibizioni nei maggiori club di Ibiza, Berlino, Londra e New York.

L’incredibile affetto che colleghi e amici provavano per lui, si riconosce anche dalla partecipazione e dalla commozione nel giorno del suo funerale. Parenti e amici più stretti si sono ritrovati nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Palloncini bianchi in cielo e la sua musica a fare da contorno al toccante momento dell’ultimo saluto.

La lettera di ringraziamento scritta dalla moglie di Claudio Coccoluto

Proprio a loro, ma anche a tutti quelli che hanno anche solo pubblicato sui social un messaggio di addio a Claudio Coccoluto, Paola Graziani, moglie dell’artista, ha scritto una toccante lettera.

L’affetto che abbiamo ricevuto è riuscito a confortare me e tutta la mia famiglia. Volevo innanzitutto ringraziare per il bene che ci hanno recato in questi giorni gli amici più cari, gli addetti ai lavori, i colleghi, i fruitori della della sua musica, gli amici fraterni incontrati lungo i percorsi regionali della nostra Italia e quelli oltre confine.

Paola poi scrive che a colpirla particolarmente sono state anche le attenzioni di molte figure politiche e giornalistiche, che hanno percepito la sua grandezza e il suo talento e lo hanno divulgato.

Grazie a loro, scrive Paola Graziani, la figura del Dj assumerà una dignità ben diversa. Un argomento che a Claudio stava molto a cuore negli ultimi periodi.

In fine, conclude ringraziando uno per uno tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza durante questi tristi giorni. Da Amadeus e Fiorello, che hanno ricordato Claudio al Festival di Sanremo, a Linus e Albertino. O ancora Virginia Raggi, l’AS Roma, Marco Materazzi, la cantante Giorgia, Giancarlino, Lapo Elkan, Enrico Mentana e molti, molti altri.

Personalità ed istituzioni dei più disparati settori, tutti uniti nel dolore e nel ricordo del grande Claudio Coccoluto.