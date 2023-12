L’Italia è rimasta accanto al papà e alla mamma della piccola Indi Gregory fino all’ultimo istante. Il giorno del funerale, la Premier Giorgia Meloni ha inviato una commovente lettera a Dean e Claire, per abbracciarli un’ultima volta, durante quell’ultimo straziante addio.

Indi Gregory era affetta da una rara malattia e l’Italia si era offerta di accoglierla all’ospedale Bambino Gesù di Roma, di curarla e continuare a tenerla in vita. Giorgia Meloni le aveva concesso la cittadinanza italiana urgente, così da permettere il suo immediato trasferimento. Ma nonostante i suoi genitori fossero d’accordo, l’Alta Corte di Londra non lo ha permesso. Il giudice ha deciso di staccare le macchine, accogliendo la richiesta dei medici. Indi Gregory si è spenta lentamente tra le braccia della sua mamma e del suo papà.

Durante l’ultimo addio, papà Dean ha voluto fare un ultimo discorso, affinché la scomparsa della sua bambina non sia vana e affinché tutti capiscano quanto il mondo sia crudele. Perché Indi non ha dovuto lottare solo contro le sue condizioni di salute, ma anche contro un sistema ingiusto, contro il quale nemmeno due genitori possono vincere. E non ha perso l’occasione per ringraziare l’Italia, per averci provato e per essergli rimasta accanto fino all’ultimo istante, anche il giorno del funerale.

La Premier ha inviato una commovente lettera a Dean e Claire, per abbracciarli e sostenerli nel giorno più difficile della loro vita.

La lettera di Giorgia Meloni per i genitori della piccola Indi Gregory

Caro Dean, cara Claire, Oggi avete accompagnato la vostra piccola per l’ultima volta. Indi ha vissuto su questa terra poco più di otto mesi. Poco, troppo poco, ma tanto è bastato a vostra figlia per ricordare al mondo che ogni vita, ogni singola vita, anche la più imperfetta per i canoni del mondo, è un tesoro da custodire. Da proteggere. Da salvare. Fino all’ultimo istante. Indi ha vissuto tutta la sua vita in un letto d’ospedale. Eppure Indi ha vissuto una vita piena. Si è lasciata amare ed ha amato. Ha illuminato chi le stava accanto, ha riempito di senso la vostra vita. E quella di tantissimi altri. Oggi abbiamo salutato la vostra, la nostra, piccola leonessa. L’Italia è la sua seconda Patria e consideriamo Indi parte della nostra famiglia, un po’ come la più piccola di casa da coccolare. Da oggi non sarà più tra le vostre braccia e non potrete più rimanere incantati davanti al suo sorriso, ma Indi continuerà a vivere. Perché, come ci ha insegnato Chiara Corbella Petrillo, siamo nati e non moriremo mai più. Dean e Claire, siete un esempio. E noi vi vogliamo bene. Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni ha parlato a nome della sua Italia, parole che tutti hanno condiviso e sostenuto. Perché Indi vive nel cuore di tutti gli italiani e ci resterà per sempre. Ora è libera da un mondo crudele, libera da ogni sofferenza. Sorride in Paradiso, gioca gioiosa ed è consapevole di quanto sia stata amata.