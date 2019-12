La diagnosi sbagliata del piccolo Harris James Bambino di sei mesi ha perso la vita. Poco dopo si scopre che i medici aveva sbagliato diagnosi. Lo avevano curato per una polmonite.

La vicenda di un bimbo di soli sei mesi, chiamato Harris James, ha sconvolto il mondo, poiché ha perso la vita, dopo essere stato curato per una polmonite, ma la verità era un’altra. I suoi genitori sono distrutti da ciò che è accaduto ed è proprio per questo, che hanno chiesto giustizia.

Erano diversi giorni che il piccolo non stava bene ed infatti, la madre ed il padre, hanno deciso di portarlo subito dal loro pediatra, affinché potesse capire il motivo del suo malessere.

Il medico, dopo averlo visitato, ha scoperto che una parte del suo stomaco di era ritirata verso l’interno, proprio sotto le costole.

In ospedale, i dottori, l’hanno sottoposto ad analisi del sangue ed a quelli delle urine, ma ciò che aveva descritto il suo pediatra non è mai stato preso in considerazione, anzi gli è stato dato un appuntamento da un dietista.

Le condizioni del piccolo, peggioravano giorno dopo giorno ed infatti, i genitori hanno deciso di portarlo all’ospedale di Great Yarmouth, nel Regno Unito, per dei controlli.

I medici, lo hanno sottoposto subito ad una visita ed hanno notato che aveva delle anomalie nell’elettrocardiogramma. Aveva una frequenza cardiaca molto alta, ma il piccolo Harris non è mai stato visitato da uno specialista.

La mattina seguente, è arrivata la visita che la madre ed il padre stavano aspettando da diverse ore, ma le condizioni del bimbo erano ormai diventate tragiche. Infatti, poco dopo, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco.

Grazie all’autopsia è venuta fuori la triste verità. Il piccolo Harris James aveva delle anomalie al cuore, che avevano creato un grave danno e che molto probabilmente, se preso in tempo, non avrebbero portato alla sua morte.

Ora, i genitori hanno sporto una denuncia, per le cure carenti che ha ricevuto il loro bimbo e per ciò che gli è accaduto. Per loro è un dolore atroce, ma vogliono avere giustizia per il loro bambino. Una notizia devastante, che ha spezzato i cuori di tutti.

