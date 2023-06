Il programma Mattino Cinque News, nella mattina di mercoledì 7 giugno è tornato di nuovo a parlare del caso di Giulia Tramontano. Un testimone ha raccontato anche di aver visto una discussione tra Alessandro Impagnatiello e la collega, che frequentava da diversi mesi.

Proprio quest’ultima, preoccupata per la scomparsa della compagna dell’uomo e grazie al suo racconto, ha permesso alle forze dell’ordine di incastrare l’uomo e quindi a portarlo a confessare il delitto.

Giulia Tramontano aveva 29 anni ed era incinta al settimo mese. Purtroppo ha perso la vita per mano del suo fidanzato e padre del bimbo che portava in grembo. Voleva chiamarlo Thiago e sarebbe dovuto nascere tra soli 2 mesi.

Tuttavia, gli ultimi giorni prima del decesso, per lei non sono stati affatto semplici. Prima aveva il sospetto che il suo ragazzo avesse un’amante, ma poi ne ha avuto conferma.

Alessandro Impagnatiello aveva conosciuto la 23enne sul posto di lavoro e tra loro era iniziata una relazione. Nessuna delle due ragazze sapeva dell’esistenza dell’altra, ma quando quest’ultima lo ha scoperto ha deciso di contattare Giulia Tramontano.

Il pomeriggio di sabato 27 maggio si sono incontrare e si sono mostrare solidali. La 23enne aveva anche chiesto alla donna se voleva dormire a casa sua, per non rientrare nell’abitazione che condivideva con il compagno.

Il programma che va in onda su Canale 5, Mattino Cinque News ha trovato un testimone. Quest’ultimo nel giorno prima del delitto ha partecipato ad una discussione tra Impagnatiello e la collega. Ahmed Ahmed alle telecamere del programma ha detto:

Li ho visti parlare, per oltre un’ora. In realtà, era lui che parlava sempre, lei non rispondeva, voleva chiudere il discorso. Ho sentito qualche frase: ‘Ti amo, ti voglio bene, voglio solo te, non ti arrabbiare, cerca di capirmi!’