La ragazza inglese che aveva una relazione con Alessandro Impagnatiello da circa un anno, è stata ascoltata ed ha raccontato la sue versione. È stata proprio lei l’ultima a vedere Giulia Tramontano.

Le due si erano incontrate per chiarirsi e avevano capito che il barman le aveva manipolate entrambe. Non sapevano l’una dell’altra, l’amante lo aveva conosciuto nel bar di un hotel di lusso in cui entrambi lavoravano, mentre Giulia era incinta e conviveva con lui. La loro storia andava avanti da oltre due anni. In quell’incontro, avevano perfino chiesto al “traditore” di raggiungerle, cosa che però Alessandro aveva scelto di non fare.

Giulia e la ragazza inglese sono rimaste a parlare fino a poco prima delle 19:00.

Abbiamo deciso che ci saremmo aiutate a vicenda, le ho anche detto che se aveva problemi dopo che era tornata a casa, poteva venire a stare da me.

Poco dopo, quella stessa sera, la ragazza le ha inviato un messaggio, per sapere come andava, ma la risposta è stata diversa e strana: “Lasciami stare, ti ho mentito”. Parole che Giulia non ha scritto, perché era già morta. Parole scritte dallo stesso Alessandro Impagnatiello.

La testimone ha mostrato la conversazione agli inquirenti e ha raccontato di aver sospettato che qualcosa non andasse. Alessandro rispondeva in maniera evasiva e “arrampicandosi sugli specchi”.

Dopo l’incontro con “l’altra donna”, Giulia è tornata a casa nella trappola del suo assassino. Il compagno si era già documentato su Internet, come scoperto dagli inquirenti. Aveva cercato informazioni su come togliere la vita a qualcuno e poi nascondere il corpo.

Ha ucciso la sua compagna, incinta di 7 mesi del figlio Thiago, con diverse coltellate. Poi ha spostato il suo corpo con la macchina, ha cercato di bruciarlo e lo ha abbandonato dietro un palazzo. Davanti alle prove degli investigatori, è crollato ed ha confessato tutto.