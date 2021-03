La disperazione dell’ex campione: “Ho portato io il virus a casa e mia moglie è morta”

Un lutto tremendo e un dolore difficile da elaborare e superare. Questo è ciò che è capitato all’ex campione, leggenda della Juventus, Beppe Furino. Intervistato da Il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista bianconero si è lasciato andare ed ha raccontato della morte di sua moglie Irene, avvenuta dopo che aveva contratto il Coronavirus.

Dolore ma anche rammarico. Rammarico perché, stando a quanto detto ai giornalisti de Il Corriere dello Sport, il pensiero che tormenta Furino è quello di aver portato lui stesso il virus a casa.

Purtroppo credo di aver fatto io da untore portando a casa il virus. In famiglia siamo stati tutti male, ma mentre noi miglioravamo e stavamo meglio, Irene ha iniziato ad avere problemi con la saturazione, fino a lasciarci. Da quando l’hanno portata in ospedale non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo.