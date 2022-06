In una lunga e dura lettera Alessandro Del Pozzo, il papà della piccola Elena Del Pozzo, ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e il suo dolore. L’uomo sconvolto per la perdita subita, ha voluto dire la sua opinione su cosa ha fatto la ex compagna alla sua bambina.

La lettera mandata dalla sorella al quotidiano La Repubblica, è stata resa nota in queste ultime ore. Il giovane padre, che ha perso improvvisamente la figlia per la furia omicida della sua ex, ha scritto:

Sono distrutto, mi sento un vuoto dentro incolmabile, ho sempre promesso a mia figlia che l’avrei tenuta al sicuro, come ogni buon padre farebbe. Avrei dato la mia vita al suo posto, l’ho chiesto a Dio, ma non accettava sostituzioni! Non potevo mai, e dico mai, pensare che avrei dovuto proteggerla proprio da sua madre. Tutti parlano dell’amore della mamma, ma nessuno parla mai dei sacrifici che fa un papà. Martina è un mostro, non meritava una figlia come Elena speciale ed unica in tutto! Elena vive! Ogni giorno! Dentro il mio cuore…

Ho sentito parlare di pazzia e gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare. I momenti di pazzia sono seguiti da momenti di lucidità! Non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina! Bensì ha messo Elena dentro dei sacchi della spazzatura, l’ha sotterrata, si è ripulita ed ha ripulito, ha inventato un sequestro creandosi un alibi ed ha colpito la sua macchina per inscenare un’aggressione. 24 ore di bugie!

Il papà nella stessa lettera ha voluto parlare anche della piccola Elena Del Pozzo

La bimba di appena 4 anni, purtroppo è morta a causa di 7 coltellate che le ha inflitto la madre, una volta rientrate a casa dall’asilo. Martina Patti ora si trova in carcere, in isolamento. Nella sua confessione però, ha detto molte volte che non ricorda ciò che ha fatto. Alessandro sulla sua piccola ha scritto:

Amo mia figlia più di ogni altra cosa al mondo. Era uguale a me in tutto e per tutto! Me l’ha uccisa! Me l’ha portata via. Non perché non volesse che legasse con la mia compagna, ma perché voleva mettermela contro. Le parlava male di me ogni giorno ed Elena me lo veniva a raccontare.