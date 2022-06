Sono giorni di strazio e dolore quelli che stanno vivendo i familiari della piccola Elena Del Pozzo. Il papà in queste ultime ore in un messaggio sui social ha voluto parlare della sua piccola ed ha voluto salutarla per sempre. Per tutti loro accettare questa vicenda, è davvero difficile.

Alessandro Nicodemo Del Pozzo è il papà della bambina, da ciò che raccontano i loro conoscenti, avevano un bellissimo rapporto. Dopo la separazione stava provando a rifarsi una vita. Aveva conosciuto una ragazza.

Tuttavia, lui non avrebbe mai immaginato che la sua ex, la madre di sua figlia, avrebbe potuto compiere un gesto così estremo per una vendetta nei suoi confronti. Questa sembra essere l’ipotesi più plausibile per gli inquirenti dietro l’omicidio.

L’uomo che ha poco più di 20 anni, in questi giorni sta facendo i conti con una realtà davvero straziante. Ovvero che la sua bambina, di appena 4 anni, non c’è più per mano della donna che l’ha messa al mondo. In un messaggio sui social, ha scritto:

Ti ricorderò sempre per quello che eri, una bambina speciale, identica a papà. Ti amo amore mio, vivrai sempre nel mio cuore, papà non ti dimentica. Io ti porterò sempre con me fino all’infinito ed oltre. A presto in Paradiso Angelo mio…

Il drammatico omicidio della piccola Elena Del Pozzo

La tragica morte di questa bambina è avvenuta nella giornata di lunedì 13 giugno. La madre Martina Pitta era andata a riprenderla all’asilo, dopo che la piccola aveva passato la domenica dai nonni paterni.

Per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine però, intorno alle 14 ha deciso di uccidere la figlia. Subito dopo ha inscenato un rapimento, ma a causa delle incongruenze del suo racconto gli agenti hanno avuto dei dubbi.

Alla fine la donna è crollata ed ha mostrato alle forze dell’ordine il luogo in cui era sepolta la piccola Elena. La madre le ha inflitto 7 coltellate nella zona della schiena e del collo. Ora sarà solo l’autopsia prevista in queste ultime ore a dare delle risposte concrete su ciò che è successo.