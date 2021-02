La famosa cantante, si è spenta a soli 57 anni: aveva un tumore al seno

Tragica notizia per il mondo della musica. Si è spenta a soli 57 anni Françoise Cactus, cantante francese nota per essere stata parte del famoso gruppo Stereo Total. La donna, lottava da tempo con un tumore al seno che, alla fine, l’ha portata via. L’annuncio della sua dipartita, è arrivato sulle pagine social della sua storica band.

We are devastated to announce the passing of our beloved friend, singer and drummer Françoise Cactus. She died… Posted by Stereo Total on Wednesday, February 17, 2021 Credit: Stereo Total – Facebook

Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata amica, cantante e batterista Françoise Cactus. È morta serenamente a casa sua questa mattina 17 febbraio 2021 di cancro. Riposa in pace, amica nostra! PER SEMPRE 16!

Queste le tristi parole comparse lo scorso 17 febbraio sulla pagina ufficiale Facebook del noto gruppo musicale franco-tedesco degli Stereo Total.

Gli Stereo Total

Noti per essere uno dei gruppi pionieri della musica Indie, gli Stereo Total sono nati ufficialmente nel 1993 a Berlino. Françoise si era trasferita nella capitale tedesca già negli anni 80 e già aveva avuto modo di far conoscere il suo nome nell’ambiente della musica underground. Dall’incontro con Brezel Göring, polistrumentista tedesco, è nato il duo degli Stereo Total, che l’ha resa famosa praticamente in tutto il mondo.

Il loro primo album, dal titolo “Oh Ah“, è stato pubblicato nel 1995. Questo, cosi come tutti gli altri dischi pubblicati negli anni successivi, aveva alcuni principi fondamentali che la coppia ha sempre rispettato. Nessun utilizzo di strumenti o macchinari di alto costo. Tutto ciò che veniva utilizzato per fare la loro musica, infatti, aveva un costo accessibile. I testi, dovevano essere cantati in qualsiasi lingua, purché non fosse l’inglese. Ultimo principio, ma non per ordine di importanza, c’era il fattore di non aggregarsi mai e poi mai a nessuna grande etichetta discografica.

Altri progetti di Françoise Cactus

Françoise Cactus, all’anagrafe Françoise van Hove, è nata il 5 maggio del 1964 in Francia. Appena maggiorenne si è trasferita a Berlino, dove ha trovato la sua El Dorado per esprimere al meglio le sue capacità ed il suo talento.

Prima di formare il duo degli Stereo Total, aveva già formato una band, composta da sole donne e dal nome Die Lolitas (Le Lolite), sciolta poco prima della caduta del muro di Berlino.

Oltre alla sua carriera da cantante, la Cactus scrisse anche diversi romanzi e articoli pubblicate su giornali tedeschi come il Die Tageszeitung.