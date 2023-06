Dopo l’immenso amore ricevuto, la figlia di Francesco Nuti ha pubblicato un post sui social per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza alla famiglia dopo il grande lutto.

Il celebre attore si è spento a Roma all’età di 68 anni, dopo una vita di sofferenza. Francesco Nuti era da tempo seminfermo, ha vissuto due vite. La prima fatta di successi, film, attori e la seconda di calvari e malattie.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un immenso vuoto nel cuore di tutti. Tante le persone che hanno inviato messaggi di cordoglio alla famiglia e che hanno deciso di essere presenti durante l’ultimo addio, celebrato nella basilica San Miniato a Monte di Firenze.

Ginevra, la figlia di Nuti, ha voluto pubblicare un post per ringraziare le numerose persone che in questi giorni l’hanno sostenuta e le hanno inviato affetto:

Grazie dell’amore. Non riesco a rispondere, vi leggo tutti. Un abbraccio.

Nel 2006, l’attore è rimasto vittima di un incidente domestico. È caduto dalle scale di casa ed è entrato in coma per via di un ematoma cranico. Dopo le cure, ha affrontato difficoltà per tornare a camminare e parlare.

Dieci anni dopo, nel 2016, la star è caduta di nuovo dalle scale ed ha riportato un’emorragia cerebrale. La figlia Ginevra gli è sempre rimasta accanto, si è presa cura del suo papà fino alla fine.

I suoi colleghi del mondo dello spettacolo hanno scelto di essere presenti durante il funerale.

Tra i tanti omaggi, quello più commovente è stato quello di Marco Masini.

Il cantante ha dedicato al suo caro amico, in chiesa, il brano Sarà per te. Lo stesso che Nuti presentò a Sanremo nel 1988. La scena ha commosso tutti i presenti. Verso la fine della canzone, Masini si è avvicinato alla figlia, l’ha abbracciata, poi ha dato un ultimo bacio alla bara ed è tornato al suo posto.