Questa foto è diventata virale sui social. Arriva dal pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria, in provincia di Rovigo.

Una madre, con il figlio malato in braccio, costretta ad aspettare al freddo, vicino alle ambulanze, nel garage. Un garage trasformato in una specie di sala d’attesa, dove le persone attendono per i tamponi.

La foto pubblicata anche dal Sindaco

A denunciare quanto accaduto, prima il marito della donna e poi lo stesso Sindaco attraverso i social network. Ecco le parole di Pizzoli Roberto su Facebook:

Ieri sera sono stato contattato da una famiglia che si è recata al Pronto Soccorso di Adria e ha dovuto attendere l’accettazione all’esterno, al freddo, con il bimbo piccolo che stava male. Questa mattina ho scritto alla direzione dell’Ulss5, perché se esistono delle regole, esiste anche il buon senso e quest’ultimo può anche cambiare le regole, perché queste situazioni non succedano più, a nessuno.

Detto questo mi preme anche fare una considerazione, sulla nostra sanità pubblica, da Adria a Rovigo per arrivare a Padova, come molti anch’io e la mia famiglia abbiamo avuto bisogno di cure anche importanti ed ho sempre riscontrato una grande professionalità e disponibilità nel personale, in questi anni messo a dura prova, certo che si può e si deve migliorare, ma credo che rispetto a tante altre parti d’Italia possiamo davvero sentirci riconoscenti e fortunati, questo di rado lo affermiamo e a mio avviso è giusto ricordarlo.

Sono state numerose le razioni degli utenti sotto questa immagine, diffusa anche da diverse testate giornalistiche. Di sicuro, spezza il cuore vedere una madre al freddo con il proprio bambino malato, mentre attende in un garage che qualcuno lo visiti e la rassicuri sulla sua famiglia. Commuove il pensiero che un marito debba scattare una foto mentre vede la moglie e il figlio al freddo e contattare il Sindaco.