La storia di Molly Russel, 14enne del Regno Unito, ha fatto il giro del mondo. Per la prima volta, il medico legale che ha eseguito l’autopsia sul suo corpo senza vita, ha citato i social network tra le cause del decesso.

Sulla relazione consegnata agli inquirenti si legge:

Molly Russel si è tolta la vita a soli 14 anni. Dopo le indagini, che le forze dell’ordine hanno portato avanti per capire le motivazioni che l’avevano portata a compiere un gesto tanto disperato, è emerso che più volte aveva interagito con post “pericolosi” attraverso i suoi profili social. Post che, evidentemente, sono riusciti a prendere possesso della sua mente.

La ragazza si era ritrovata in un vortice di depressione e il mondo del web ha avuto effetti ancora più negativi sul suo stato di salute.

Lo scorso venerdì, dopo anni di indagini, il suo caso è stato definitivamente chiuso. Nel suo fascicolo, il coroner Andrew Walker ha scritto:

Morte avvenuta per atto di autolesionismo mentre soffriva di depressione e degli effetti negativi dei contenuti online. Sembrava una ragazza normale e sana che andava bene a scuola, essendosi ambientata bene nella vita della scuola secondaria e mostrava un interesse entusiasta per le arti dello spettacolo. Tuttavia, Molly era diventata depressa, una condizione comune che colpisce i ragazzi di questa età. Una condizione che poi è peggiorata. Molly si è iscritta a numerosi siti online che consentivano l’accesso a contenuti per adulti anche se non avrebbero dovuto essere visibili a una 14enne.