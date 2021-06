Poche ore dopo il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli, il papà Leonardo ha deciso di rompere il silenzio. L’uomo con la gioia nel cuore, ha deciso di parlare delle sue emozioni. Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, proprio come speravano tutti.

CREDIT: RAI 1

Un episodio sconcertante, che ha lasciato l’Italia intera con il fiato sospeso e che ha unito un’intera comunità nelle ricerche. Il giovane padre, nella sua prima intervista con un giornalista di Rai 1 ha dichiarato:

Nicola è stato forte, è abituato a camminare ed ha resistito. Quando l’ho abbracciato in ambulanza l’ho trovato che stava bene, compatibilmente con 36 ore passate dentro un bosco. Nicola è un bambino abituato a camminare alcune decine di metri, da sé, in autonomia, ma mai si è allontanato in questo modo da solo.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia bellissima, che è arrivata questa mattina. Tutti sono felici per come si è conclusa la vicenda. Ora il piccolo è ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze, per tutti i controlli del caso.

Dalle prime informazioni emerse dalla stessa struttura ospedaliera, le sue condizioni sembrano essere molto buone. Non ha riportato traumi e lesioni, dopo la sua scomparsa. Sembra aver riportato solo dei graffi e delle ferite. Infatti le sue dimissioni sono previste per la giornata di domani. Il piccolo tuttavia, è riuscito a sopravvivere nel bosco, senza acqua ne cibo, per 2 notti ed un giorno.

La scomparsa del piccolo Nicola Tanturli

La scomparsa di questo bimbo di soli 21 mesi è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 22 giugno. Precisamente nel comune di Palazzuolo sul Senio. Nel bosco del Mugello.

I genitori quando si sono svegliati la mattina, non lo hanno trovato, hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine. Gli agenti, vista la sua tenera età, hanno avviato in fretta tutte le ricerche.

CREDIT: FACEBOOK

La prefettura, inoltre ha avviato anche il piano per ricerche delle persone scomparse. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile ed anche il soccorso alpino. In più, si sono unite anche le persone del posto per dare un contributo.