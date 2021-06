Un bellissimo lieto fine è arrivato per la scomparsa del piccolo Nicola Tanturli, un giornalista di Rai1, lo ha ritrovato in un burrone. Però, ora tutti si pongono una domanda ben precisa e che sta tenendo ancora l’Italia intera con il fiato sospeso: quali sono le sue condizioni di salute?

CREDIT: FACEBOOK

Il sindaco di Palazzetto sul Senio, che è sempre stato presente nelle ricerche, ha deciso di rispondere. Il primo cittadino, in un’intervista con uno dei media locali, ha dichiarato:

Il bambino ha gli occhi aperti, era impaurito. Però è vivo. È una cosa molto importante. È stato trovato in buone condizioni, compatibili con la situazione in cui era. C’erano 300 persone che lo cercavano, una comunità intera. È stato veramente un grande successo.

CREDIT: FACEBOOK

Subito dopo il ritrovamento del piccolo Nicola, sul posto è arrivata sua madre. Per questi genitori queste lunghe 24 ore, sono state difficili e strazianti, ma alla fine il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: LA REPUBBLICA

Infatti la donna, quando ha visto il figlio, è andata di corsa verso di lui e lo ha abbracciato, in lacrime. Tutti i presenti sono scoppiati a piangere, poiché è stato un momento davvero commovente. I soccorritori presenti ora, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Meyer di Firenze, per tutti i controlli del caso.

La scomparsa del piccolo Nicola Tanturli

La scomparsa di questo bambino di soli 21 mesi, è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 22 giugno. I genitori appena si sono svegliati, non lo hanno trovato nel suo letto ed hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine.

Gli agenti vista la tenera età del piccolo, coordinati dalla prefettura, hanno avviato subito tutte le ricerche. Sin da subito l’ipotesi più plausibile è stata quella di un allontanamento volontario.

CREDIT: FACEBOOK

Ipotesi poi confermata poco dopo dalle dichiarazioni della madre. Quest’ultima infatti ha detto che il piccolo soffre di sonnambulismo. Di conseguenza per gli agenti è uscito di notte dalla sua abitazione ed ha percorso circa 4-5 km, nei boschi del Mugello.