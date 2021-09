Un grave ed improvviso lutto è avvenuto nelle ultime ore. Purtroppo la famosa giornalista di 27 anni, Olatz Vazquez è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha parlato spesso di ciò che stava vivendo e sul suo profilo Instagram, ha pubblicato anche diverse foto del suo percorso lungo e difficile.

Una perdita drammatica che ovviamente ha spezzato i cuori di tutti. La ragazza era molto conosciuta proprio per i suoi racconti e la sua dolcezza.

Secondo ciò che riporta il quotidiano spagnolo Cadena Ser, il cuore della di Olatz ha cessato di battere venerdì 3 settembre. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate a causa di una metastasi addominale.

In questi anni la giovane influencer ha sempre parlato di ciò che stava affrontando con i suoi follower. Sul suo profilo ha pubblicato delle foto in bianco e nero.

Ha mostrato le sue condizioni dopo le chemio terapie ed anche il momento in cui ha iniziato a perdere i capelli. Mostrava le lunghe giornate che passava in ospedale, a parlare con i medici e ad affrontare tutti gli esami.

La ragazza in queste ultime settimane ha parlato del suo drastico peggioramento. Infatti ha anche detto che era stata ricoverata per diverso tempo. Nel suo ultimo post ha scritto:

Cosa mi dicono i medici? A poco a poco. Non mi pongo grandi obiettivi ma vado avanti piano piano. Oggi ho camminato mezz’ora in corridoio, l’ho fatto ieri e lo rifarò domani. Spero di poter tornare presto in strada.