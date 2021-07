Jùlia Hennessy Cayuela è morta a soli 22 anni, a causa di un incidente in moto insieme a suo marito. L’influencer, seguita sul suo profilo Instagram da più di 332 mila follower, si è spenta lo scorso 15 luglio e la notizia ha fatto il giro del mondo in poco tempo.

Poco prima della tragedia, Jùlia Hennessy Cayuela ha pubblicato la sua ultima foto mentre era in viaggio con suo marito Daniel Cayuela.

La vita è breve, siate folli. Io, te, Dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei.

Le ultime parole della giovanissima influencer, che ora assumono un altro significato e suonano in modo diverso, quasi assordante. Il fatale incidente è accaduto per le strade di São José dos Pinhais, poco distante da San Paolo, in Brasile.

Subito dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i paramedici e la 22enne è stata trasportata con immediata urgenza all’ospedale di una vicina città, a Paranà. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito e, purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del team ospedaliero, l’influencer è morta poco dopo a seguito di un arresto cardiaco.

Il marito, invece, arrivato anche lui alla struttura sanitaria in condizioni critiche, è stato portato in sala operatoria e sottoposto ad un intervento alla spalla. Secondo le ultime notizie riportate, ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni destano ancora molta preoccupazione.

Jùlia Hennessy Cayuela e Daniel Cayuela sposati da 4 anni

Jùlia e Daniel si erano sposati circa 4 anni fa ed entrambi erano molto seguiti sui social. Erano soliti documentare insieme le loro bellissime avventure.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Parana hanno spiegato che, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che un camion abbia attraversando la strada e si sia poi schiantato contro la coppia.

Gli amici e i parenti hanno salutato Jùlia per l’ultima volta con una funzione funebre celebrata lo scorso 17 luglio.