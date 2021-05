Una straziante lettera della figlia di una delle vittime del Mottarone arriva diritta al cuore, per le parole piene di dolore ma anche di speranza di una donna che ha perso il suo papà. Vittorio Zorloni è una delle persone che si trovava a bordo della cabina che si è schiantata al suolo, causando la morte di 14 dei 15 occupanti. Solo un bambino di 5 anni, rimasto orfano dei genitori dopo l’incidente, è riuscito a sopravvivere.

Angelica Zorloni sul suo profilo Facebook si rivolge al padre, il 55enne della provincia di Varese morto insieme alla campagna, Elisabetta Persanini di 37 anni, e al figlio Mattia di soli 5 anni.

La donna parla delle discussioni che inevitabilmente ci sono in una famiglia, liberandosi di un peso dal cuore che opprime tutti coloro che hanno perso qualcuno nella tragedia della funivia:

So che da lassù adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto. Adesso so che capirai ancora meglio che le nostre continue incazzature reciproche derivavano soltanto da tutte le incomprensioni e l’amore che non riuscivamo mai ad incanalare nel modo giusto. Ma comunque papà, ti ho amato tanto e per questo mi facevi così arrabbiare e so che anche tu mi hai amata tanto.