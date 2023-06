Sono ancora in corso le indagini per il delitto straziante di Giulia Tramontano, deceduta a 29 anni, mentre era incinta al settimo mese. Il colpevole che ora si trova in arresto, è proprio il suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, ma anche per la madre di lui la situazione non è semplice.

CREDIT: RAI 1

La donna, chiamata Sabrina Paulis nella sua prima intervista televisiva, con il programma La Vita in Diretta, ha spiegato cosa pensava del figlio e che non lo avrebbe mai perdonato.

In paese la vita per la signora di 54 anni, sta diventato molto complicata. Questo perché è ora vittima di illazioni da parte dei compaesani ed è stata proprio lei a fare un appello al figlio.

Sabrina Paulis due giorni dopo il delitto di Giulia, quando tutti credevano che in realtà era scomparsa, si è recata insieme al Impagnatiello Alessandro in un bar. Questo locale si trova a pochi metri dove poi il ragazzo ha occultato il corpo.

Dal racconto del titolare, hanno chiesto se c’era delle telecamere. Proprio per queste domante e la sua agitazione quando il programma Chi l’ha Visto? l’ha contattata, hanno fatto credere a tutti che anche lei sia coinvolta.

Tuttavia, per la Procura il 30enne ha fatto tutto da solo, dal delitto, alle pulizie ed all’occultamento del corpo, che ha tenuto per giorni nel box e nella cantina della loro abitazione.

L’appello della madre di Alessandro Impagnatiello

Visto ciò che sta vivendo la donna, da quello che riporta Il Corriere della Sera, Sabrina Paulis ha chiesto al figlio di dire la verità.

La signora in realtà è stata l’ultima a vedere Giulia Tramontano viva. Dopo l’incontro con l’altra ragazza che il fidanzato frequentava, la suocera è andata a riprenderla alla stazione della metro e l’ha riportata in casa.

Sabrina Paulis ha detto alla 29enne di non rientrare e che l’avrebbe ospitata lei alla sua abitazione. Tuttavia, Giulia non ha accettato questa proposta e la donna nella serata del delitto, era in attesa di una sua telefonata. Voleva sapere come stava e se aveva bisogno di aiuto.