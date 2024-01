Dopo la notizia del ritrovamento di resti umani in un casolare vicino al luogo della scomparsa di Andreea Rabciuc, la madre della 27enne si è recata sul luogo, visibilmente sconvolta.

Una donna che per quasi due anni non ha avuto notizie di sua figlia e che l’ha cercata ovunque, sperando di trovarla ancora in vita. Andreea Rabciuc è scomparsa dopo aver trascorso una serata con gli amici in una roulotte. Aveva litigato con il fidanzato Simone Gresti, al momento unico indagato, e si era poi allontanata a piedi. Il ragazzo da due anni nega ogni accusa e racconta che dopo la discussione, Andreea gli avrebbe lasciato il cellulare e poi sarebbe andata via da sola. Tuttavia, dopo il ritrovamento dei resti umani, la posizione del giovane si è aggravata ed è ora accusato di delitto volontario.

Sarà l’esame del Dna a chiarire se si tratti davvero della 27enne, tuttavia sembrerebbe che il giubbotto e gli stivaletti rinvenuti sarebbero già una prova certa.

La madre di Andreea Rabciuc si è recata in quel casolare abbandonato e inagibile, dopo la scioccante scoperta fatta dagli stessi proprietari, che avevano deciso di ripulire la loro proprietà. Hanno spiegato che in quella stanza, a rischio crollo, non entravano da tempo. Ma le autorità, con l’aiuto dei cani molecolari, avevano già ispezionato quel terreno. Per questo si sospetta che il corpo della giovane, già privo di vita, sia stato abbandonato nel casolare in un secondo momento.

La reazione della madre di Andreea Rabciuc

La donna, alla vista del legale del fidanzato Simone Gresti, si è scagliata contro di lui:

Tu stai difendendo un criminale, che ha ammazzato la mia bambina. Io sono la madre che da due anni la sta cercando, come puoi difendere il tuo cliente?

Sarebbero state le autorità a calmare la madre della vittima, riportandola nella sua auto.