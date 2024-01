Si attende l’esito del Dna, l’autopsia è prevista per domani, ma la possibilità che si tratti di Andreea Rabciuc è quasi certa. Dopo quasi due anni dalla scomparsa della 27enne, sono stati rinvenuti dei resti in un casolare già ispezionato dalle autorità durante le indagini.

La scoperta è stata fatta dai proprietari del terreno, che da tempo non entravano nel casolare. Un mucchio di ossa, un giubbotto e dei scarponcini neri, identici a quelli indossati da Andreea Rabciuc il giorno della scomparsa. Non solo, il luogo del ritrovamento è vicino al terreno in cui, quella sera, la 27enne aveva trascorso una serata con gli amici e con il fidanzato Simone Gresti, l’unico indagato. Prima per sequestro di persona e ora, dopo il ritrovamento del corpo, per delitto volontario. I testimoni avevano raccontato che i due avevano litigato e che la ragazza si era allontanata da sola. Tuttavia, il ragazzo ha sempre negato ogni accusa e si è detto estraneo ai fatti. Ha spiegato che dopo la discussione, Andreea gli aveva lasciato il suo cellulare e poi si era allontanata a piedi.

L’autopsia sarà fondamentale per stabilire se si tratti davvero della 27enne e chiarirà le cause del decesso. Le autorità, che avevano già ispezionato quel luogo, anche con l’aiuto dei cani molecolari, credono che il corpo della giovane sia stato portato in quel casolare in un secondo momento, dopo il delitto.

I resti di Andreea Rabciuc trovati dai proprietari del casolare

Il corpo senza vita è stato trovato dai proprietari dell’immobile, in un punto inagibile, in cui non entravano da tempo. Avevano deciso di pulire e tagliare l’erba.

Mio fratello ha visto i resti umani, erano in una stanza che non apriamo mai perché non agibile e a rischio crollo.

Dalle prime notizie emerse, sembrerebbe che qualcuno abbia rotto una finestra per entrare nell’immobile e, probabilmente, abbandonare il corpo di Andreea.