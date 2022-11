In tanti sono ancora sconvolti dalla straziante perdita della 22enne Miriam Ciobanu. La ragazza che ha perso la vita la notte di Halloween, mentre cercava di tornare a casa a piedi. Durante il funerale c’è stato un episodio in cui la madre, ha cacciato il fidanzato davanti a tutti.

La donna in una nuova intervista con l’inviato de La Vita in Diretta, ha spiegato le motivazioni dietro il suo gesto. Nella chiesa erano presenti anche i carabinieri per evitare tensioni.

Tommaso del Bello aveva conosciuto Miriam da poco tempo e quella sera avevano in programma di passare la notte insieme. Tuttavia, è solo dopo una discussione che la ragazza ha scelto di andare via e tornata a casa a piedi.

Però è proprio durante il tragitto che un suo coetaneo l’ha investita e sbalzata per diversi metri. All’arrivo dei soccorritori per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Dalla versione raccontata dal fidanzato, lui ed il fratello hanno provato a seguirla per farle cambiare idea, ma lei non ne voleva sapere. Si sono allontanati per qualche istante e solo quando sono tornati, Miriam non c’era più. Hanno saputo cosa era successo, solo la mattina successiva.

Le parole della madre di Miriam Ciobanu

Nella giornata di lunedì 7 novembre, nella chiesa di Pieve del Grappa hanno celebrato il suo funerale ed erano presenti circa 500 persone. Tutti in lacrime e commossi, per questa straziante perdita.

La madre quando ha visto che era presenti anche il suo fidanzato con il suo papà, davanti a tutti ha urlato: “Per rispetto, non dovevi nemmeno presentarti.”

Adriana Ciobanu nella giornata di ieri martedì 8 novembre, ad uno degli inviati del programma di Rai 1, La Vita in Diretta ha spiegato le motivazioni del suo gesto. La donna nell’intervista ha dichiarato: