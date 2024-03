Un tragedia accaduta la scorsa domenica a Valentano, in provincia di Viterbo. L’intera comunità è sotto choc. Marco Tortora è stato trovato senza vita dalla madre, mentre era nella sua abitazione. Aveva solo 32 anni.

Marco Tortora era molto conosciuto nel posto, per questo la notizia della sua prematura scomparsa ha addolorato tutti gli abitanti. Domenica pomeriggio la madre si è recata al suo appartamento, era preoccupata poiché non riusciva a contattarlo. Quando ha aperto la porta, il suo mondo è crollato. Nonostante il momento sconvolgente, ha trovato la forza per allarmare i soccorsi.

Gli agenti dei Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, hanno raggiunto l’abitazione in poco tempo. I paramedici hanno cercato invano di rianimarlo, era ormai troppo tardi. Non hanno avuto altra scelta se non dichiarare il suo straziante decesso.

Marco viveva da solo e lavorava come metalmeccanico nel settore fotovoltaici. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’esame autoptico sul corpo senza vita del 32enne. Il suo decesso sembra essere avvolto nel mistero.

Dai primi accertamenti dell’ispezione esterna, non sono stati individuati segni violenza. Quindi l’ipotesi di un delitto è esclusa. Cosa è accaduto al ragazzo? Solo gli esiti dell’autopsia potranno far luce sulla verità e stabilire l’esatta causa del decesso.

Per ora, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo al termine del lavoro del medico legale, verrà consegnata alla sua famiglia, che potrà organizzare il suo funerale e dargli un ultimo addio.

La comunità si è stretta al dolore della famiglia di Marco Tortora

La notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano, sono numerosi i messaggi pubblicati nelle ultime ore sui social network. Foto di Marco accompagnate da strazianti messaggi. La famiglia sta ricevendo un’ondata di amore incredibile. Nessuno riesce a capacitarsi del fatto che un ragazzo di soli 32 anni, possa morire così all’improvviso.

Non ci sono parole per spiegare questa tragedia.

Un dolore forte, immenso per cui non ci sono parole.

