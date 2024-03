Un incidente in moto che purtroppo è risultato fatale per un giovane di soli 26 anni, è avvenuto nella serata di ieri a Colleferro, a pochi chilometri da Roma. Gianmarco Navarra, questo il nome del centauro, ha perso la vita sul colpo nello schianto tra la sua moto e un’auto. Le autorità stanno indagando per chiarire dinamica e cause del sinistro.

Con l’arrivo della primavera torna purtroppo puntuale il drammatico appuntamento con le morti a causa di incidenti stradali che coinvolgono motociclisti. Uno gravissimo si è verificato nella giornata di ieri nei pressi di Colleferro, a pochi chilometri da Roma.

Gianmarco Navarra, un giovane di soli 26 anni del posto, era a bordo della sua motocicletta e stava percorrendo la strada che lo avrebbe portato proprio a Colleferro, la via Carpinetana. Nello stesso momento stava transitando una vettura, una Lancia Ypsilon, che camminava invece in direzione Carpineto Romano.

Per cause ancora da chiarire, sulle quali stanno indagando le autorità competenti, i due veicoli si sono scontrati e ad avere la peggio è stato proprio il giovane centauro. Scaraventato a diversi metri di distanza e caduto rovinosamente sull’asfalto, ha probabilmente perso la vita sul colpo. Il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 non è servito a nulla.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Gianmarco era conosciuto e ben voluto da tutti a Colleferro e a testimoniarlo sono le bellissime parole spese per lui. Viene ricordato come un ragazzo buono, gentile, sempre allegro. Una grave perdita che colpisce, insomma, non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità.

Sempre ieri, in una domenica delle palme che si è rivelata drammatica sulle strade italiane, un altro ragazzo giovanissimo ha perso la vita in seguito ad uno schianto. Si chiamava Emanuele Fanari, aveva 23 anni, e alle prime luci dell’alba stava guidando la sua auto verso una discoteca a Pabillonis, in Sardegna. Stando a quanto emerso stava raggiungendo la sua fidanzata, ma non è mai arrivato a destinazione.