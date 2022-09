Alluvione nelle Marche, la mamma del piccolo Mattia Luconi chiede di uscire dall'ospedale per andare a cercare il figlio

Si trova ancora ricoverata in ospedale Maria Silvia Mereu, la mamma del piccolo Mattia Luconi. La donna è con il cuore a pezzi, perché del figlio non si hanno notizie dalla sera di giovedì, quando l’alluvione ha colpito le Marche, portando al decesso di 11 persone.

I soccorritori, i Vigili del Fuoco e tanti altri volontari sono a lavoro per riuscire a ritrovare i due dispersi, che sono il bimbo ed una mamma di 56 anni chiamata Brunella Chiù.

Il bambino quella sera era in macchina con la madre. Silvia aveva appena chiuso la farmacia che si trova nel comune di Barbara ed era andata a riprendere il figlio a casa del papà.

Pioveva a dirotto ed erano diretti alla loro abitazione. Tuttavia, è proprio all’altezza di un ponticello che un’onda li ha investiti. La donna si è presto resa conto della gravità della situazione.

Dal racconto della sorella, al quotidiano La Repubblica, prima prima cosa ha provato ad aprire la portiera dell’auto. Però, la pressione dell’acqua non glielo ha permesso. Per questo è riuscita ad uscire dal finestrino della sua Mercedes Classe A.

Con un braccio si teneva ad un albero e con l’altra mano, teneva il figlio stretto a sé. Tuttavia, la forza dell’acqua glielo ha strappato via e da quel momento, il piccolo risulta essere disperso.

Il disperato appello della mamma del piccolo Mattia Luconi

I soccorritori intervenuti hanno trovato Silvia che era ancora viva. Per questo, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Senigallia, dove è ancora ricoverata.

Lei sa molto bene che del figlio non c’è traccia. Per questo ai suoi familiari dice sempre: “Fatemi uscire, devo andare a cercare mio figlio!”

Il papà e tante altre persone ora sono sul luogo, per provare a cercare il piccolo. Alcune persone hanno ritrovato il suo zainetto a circa 8 km dal luogo in cui la corrente lo ha portato via.