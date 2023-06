Sono ancora in corso le ricerche della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso sabato.

Katfrina Alvarez, la sua mamma, è certa che qualcuno l’abbia portata via ed ha riferito ai carabinieri i suoi sospetti. La donna lo ha rivelato anche ai microfoni del Tg 1:

La madre ha anche sottolineato che la piccola non è solita andare con gli estranei, per questo crede che l’abbia rapita qualcuno che la conosceva bene. Ha dei sospetti e li ha comunicati alle autorità. Gli agenti la stanno cercando dal giorno della scomparsa, senza escludere alcuna ipotesi.

Che riportino la bambina, non se la devono prendere con lei, questi problemi sono dei grandi, non dei bambini. Non so perché se la sono presa con lei.