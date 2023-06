Il disperato appello della madre di Kataleya Alvarez, la bimba scomparsa ed il malore improvviso: preso in considerazione tutte le ipotesi

Sono ore di grande angoscia e disperazione quelle che stanno vivendo i familiari della piccola Kataleya Alvarez, la bimba di appena 5 anni scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno, dalla città di Firenze. La madre a causa dello strazio, ha avuto un malore.

Infatti per lei è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, che ha disposto il suo trasferimento all’ospedale, per le cure del caso.

Da ciò che è emerso la bambina vive con la madre in un palazzo abbandonato ed occupato abusivamente, che si trova nella zona di Novoli, nella città di Firenze.

Da ciò che è emerso fino ad ora, una vicina ha visto per l’ultima volta la piccola intorno alle 15 di sabato. Stava giocando con alcuni suoi coetanei, ma dopo un litigio tra i piccoli, lei si è allontanata ed ha detto che sarebbe voluta tornare a casa.

Tuttavia, quando la madre è tornata a casa intorno alle 15.15 di lei non vi erano più tracce. In un primo momento hanno provato a cercarla da soli, senza successo ed alla fine la donna ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Gli agenti, insieme anche ai Vigili del Fuoco nella serata di sabato hanno perlustrato l’argine del fiume Mugnone, ma di lei non c’era nessuna traccia. Così hanno fatto una perlustrazione dentro quel palazzo, sia nella notte che questa mattina.

La scomparsa di Kataleya Alvarez e l’appello della madre

Caterina, la madre, ha partecipato attivamente alle ricerche. Ha girato la città urlando il nome della figlia, con la speranza di ritrovarla. Nel suo appello ad alcuni giornalisti ha detto:

Aiutatemi a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente.

La donna però, poco dopo aver lanciato questo appello, ha avuto un malore improvviso. Infatti per lei è stato anche necessario l’intervento dei sanitari che hanno disposto il suo trasferimento in ospedale. Gli agenti che stanno presidiando le ricerche, hanno preso in considerazione tutte le ipotesi e purtroppo anche quella del rapimento.