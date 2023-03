Dopo un primo appello di papà Filippo, è arrivato anche quello della mamma di Ciccio e Tore.

La loro storia ha segnato la cronaca italiana. Tutti ricordano i due bambini scomparsi mentre si trovavano fuori a giocare con i loro amichetti, l’arresto del loro papà Filippo, poi scagionato e risarcito per detenzione ingiusta e il ritrovamento dei due corpi senza vita, due anni dopo, in una cisterna.

La mamma e il papà di Ciccio e Tore, nonostante siano trascorsi 16 lunghi anni, continuano ad essere convinti che i loro bambini abbiano perso la vita a seguito di un gesto di coraggio. Un gioco tra bambini, finito nel peggiore dei modi. E sono convinti che quei coetanei abbiano visto cosa sia realmente accaduto.

Oggi sono degli adulti e si appellano alla loro coscienza, chiedendogli di raccontare la verità. Hanno il diritto di sapere cosa è accaduto ai due bambini. Oggi, non sarebbero più imputabili.

Fu molto più di una prova di coraggio. I miei figli furono istigati da qualcuno ad andare nella Casa delle cento stanze. Da soli non si sarebbero mai avvicinati, anche perché era un posto che non frequentavano. Sono sicura che con loro ci fossero altri ragazzi, che sapevano dov’erano finiti e non hanno mai voluto parlare. Ciccio e Tore potrebbero essere stati vittime di omicidio, per questo a breve presenteremo un’istanza per chiedere la riapertura delle indagini sulla loro morte.