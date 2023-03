Dopo 16 lunghi anni, durante la trasmissione Storie Italiane, papà Filippo chiede la riapertura delle indagini sul caso dei suoi figli Ciccio e Tore. La storia di due bambini che ha segnato la cronaca italiana. Avevano 11 e 13 anni, quando sono scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia.

Due anni dopo, nel 2008, i due bambini sono stati trovati senza vita. Erano usciti per giocare con altri coetanei, volevano girare un film con la videocamera di uno dei genitori. Ma quel giorno, Ciccio e Tore non sono mai tornati a casa.

I primi sospetti si sono concentrati proprio su papà Filippo, che è stato arrestato. Poi, due anni dopo, alcuni soccorritori intervenuti per aiutare un bambino in un casolare di mattoni, hanno trovato i corpi dei suoi figli in una cisterna. Grazie alle indagini, il papà è stato scagionato. Ma quanto accaduto, dopo 16 anni, è ancora avvolto nel mistero.

L’uomo è stato risarcito con una somma di 65 mila euro per ingiusta detenzione.

Le parole del papà di Ciccio e Tore

Filippo oggi chiede che le indagini vengano riaperte, ha bisogno di sapere la verità e chiede a chi sa, di parlare.

Se qualcuno sa qualcosa parli per arrivare alla verità. In qualità di genitore voglio la verità su cosa è successo quella sera ai miei figli perché non si può vivere tutto questo tempo senza sapere nulla.

Anche il legale dell’uomo è intervenuto durante la trasmissione, sottolineando l’intento a richiedere la riapertura dell’indagini e il fatto che gli amici di Ciccio e Tore, all’epoca 14enni, non sono imputabili. Per questo si appellano a chi quel giorno ha visto cosa sia davvero accaduto.

Noi chiediamo di rivedere a 360 gradi cosa è successo. Già nel 2014 ci abbiamo provato ma poi la richiesta è stata archiviata perché secondo i giudici non sarebbe stato utile sentire quei ragazzini perché era passato troppo tempo e i loro ricordi avrebbero potuto essere confusi.

I genitori sono certi che si sia trattato di un gioco finito male, una prova di coraggio che Ciccio e Tore potrebbero aver affrontato, sollecitati dai loro amici e che è finita nel peggiore dei modi. Secondo l’autopsia, i due bambini hanno sofferto ore, prima del decesso. Già in passato papà Filippo aveva lanciato un appello e oggi lo ribadisce: