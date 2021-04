Disposti i domiciliari per la mamma di Evan

Letizia Spatola e Salvatore Blanco sono accusati di omicidio e maltrattamento nel caso di cronaca nera del piccolo di 21 mesi morto ad agosto 2020 presso il Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. La mamma di Evan è ai domiciliari e l’accusa è pesantissima. Mentre tutta Italia piange questo povero piccolo innocente.

Il piccolo Evan Lo Piccolo è morto il 17 agosto del 2020 dopo essere stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. I medici non hanno potuto far niente per salvare la vita del bambino che aveva solo 21 mesi.

Accusati di omicidio volontario e di maltrattamenti in famiglia la mamma, Letizia Spagola, e il suo compagno, Salvatore Blanco. La donna si trovava nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, in Sicilia. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre l’uomo è ancora in carcere.

A marzo il legale della donna aveva già chiesto una revoca della custodia cautelare in carcere, ma viste le condizioni in cui versava l’appartamento dove la donna viveva il Gip aveva respinto la domanda del suo avvocato.

Questa volta, però, la richiesta è stata accettata, ma la donna non potrà tornare nella sua abitazione. Abitare in casa di parenti durante tutto il tempo dei domiciliari. Il fratellastro di Evan, il figlio che la mamma aveva avuto da un’altra relazione, vive da tempo con il padre naturale.

La mamma di Evan ai domiciliari, ma il compagno rimane in carcere

Salvatore Blanco deve rispondere delle stesse accuse di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Per lui le porte del carcere di Cavadonna non si sono aperte, ma la Procura di Siracusa ha chiesto la perizia psichiatrica.

L’uomo nel 2016, quando aveva 28 anni, era già finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Venne ritenuto incapace al momento di intendere e di volere. Si procede anche con le indagini sul padre naturale, Stefano Lo Piccolo, indagato anche lui per maltrattamenti. sul piccolo Evan, morto a soli 21 mesi.