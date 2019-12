La misteriosa scomparsa di Lucia Sobrino Martin Ansia e preoccupazione per la scomparsa di Lucia, di soli 15 anni. Sono 5 giorni che non torna a casa. Ecco le prime ipotesi degli inquirenti

Tutta la Spagna è preoccupata per la scomparsa di una ragazza di soli quindici anni, chiamata Lucia Sobrino Martin. I genitori ancora non riescono a capire cosa sia accaduto. Sono stati proprio loro a denunciare la sua scomparsa, dalla loro abitazione di Salamanca, dove la giovane doveva fare rientro nel pomeriggio, del diciassette dicembre.

Una vicenda terribile, che sta lasciando tutti con il fiato sospeso. Tutta la gente vuole sapere il motivo di questo allontanamento, ma gli inquirenti stanno ipotizzando diverse opzioni.

Secondo le informazioni che sono state rese note, nella giornata di martedì diciassette dicembre, Luca Sobrino doveva tornare a casa subito dopo la scuola.

I genitori, però, nel tardo pomeriggio, quando hanno visto che non tornava nell’abitazione ed aveva il cellulare spento, hanno allarmato subito le forze dell’ordine, per chiedere aiuto.

Gli inquirenti li hanno interrogati immediatamente e con il supporto di molti volontari, stanno facendo di tutto per riuscire a trovarla. Anche se per il momento, non hanno alcuna pista, sulla quale indagare.

I genitori credono che sia stata rapita o che le sia accaduto qualcosa di brutto, mentre gli agenti di polizia, pensano che sia scappata con il suo fidanzato, della sua stessa età, per fare una “Fuga D’Amore”. Per il momento però, non ci sono stati avvistamenti o segnalazioni, sulla giovane scomparsa.

Lucia Sobrino, nel giorno in cui è scomparsa, indossava l’uniforme del collegio Calasanz, l’istituto che frequenta. E’ alta un metro e sessanta centimetri, ha occhi e capelli castani.

Tutti sono molto preoccupati per lei ed infatti, anche l’associazione spagnola, SOS Desaparecidos, sta facendo il possibile per riuscire a trovarla e per permettere ai suoi familiari di poterla riabbracciare.

Una vicenda sconvolgente che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa misteriosa scomparsa.

