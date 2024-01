La moglie del noto comico Maurizio Battista ha rischiato di perdere la vita. Alessandra Moretti è stata colpita da un’embolia polmonare a soli 36 anni. Proprio la donna ha raccontato sui social quanto accaduto e di quanto sia grata per il fatto di essere viva. Lo ha definito un miracolo.

Ha raccontato la sua drammatica esperienza su Instagram, ringraziando tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti. Si è unita in matrimonio con Maurizio Battista appena due mesi fa.

Ha iniziato il suo lungo messaggio spiegando che ci sarebbero tante cose che vorrebbe dire a tutti, ma negli ultimi giorni ci sono state solo lacrime. Ha scelto di raccontare tutto sui social perché ha capito quanto sia importante la fragilità in un era in cui ci si nasconde dietro la perfezione dei social network.

Le parole di Alessandra Moretti

Senza giri di parole… SONO VIVA PER MIRACOLO. Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo “trombo” così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via… ad ogni costo! Sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni, passando dal “menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta” al “come c***o è possibile proprio a me, che non bevo, non faccio stravizi, eppure…” Ho capito che non serve chiedersi e torturarsi, quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, a come affrontarlo. Ringrazio tutti i miei amici, conoscenti e parenti e chiedo perdono se non sto rispondendo alle chiamate e ai messaggi, ma cercate di comprendere che sto pensando solo a mia figlia ora.

Alessandra Moretti si è poi rivolta a tutte quelle persone che la stanno sostenendo, chiedendo loro tre favori. Nonostante le ringrazi per tutto l’amore e l’affetto, ha chiesto di non ricevere domande sul come, cosa, quando succederà, di non essere commiserata e di non fare troppe domande a Maurizio, poiché ha già troppi pensieri.