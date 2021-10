Gli Stati Uniti d’America e tutto il mondo della musica piangono la prematura morte di Deon Estus. Il musicista, per la precisione bassista, era diventato famoso per aver fondato, nel 1981, il noto gruppo dei Wham!. Oltre alla sua vicinanza con George Michael, il bassista aveva collaborato con decine di altri interpreti leggendari della musica internazionale. Ancora ignota la causa del decesso.

Il popolo del web si è mostrato sconvolto per la notizia che si è diffusa nelle ultime ore. La morte di Deon Estus ha sconvolto tantissimi amici e colleghi del mondo della musica. Ad annunciare il suo decesso è arrivata una nota pubblicata sull’account Twitter dello stesso musicista. Nel post si legge:

È con vera tristezza che vi annuncio che Deon Estus è morto questa mattina. Deon era principalmente conosciuto come il terzo membro degli Wham!. Deon era appassionato di musica e amava interagire con i suoi fedeli fan.

La carriera di Deon Estus

Nato a Detroit nel 1956, Deon ha fin da giovanissimo mostrato le sue grandi doti da cantante e musicista. Si è fatto largo nel panorama underground di Detroit alla fine degli anni ’70, ma conquista la gloria nel 1981, quando insieme al cantante e compositore George Michael e al chitarrista Andrew Ridgeley, fonda la band dei Wham!.

Lui ha fatto parte del gruppo dalla sua fondazione fino al suo scioglimento, ufficializzato cinque anni e tre dischi più tardi.

Dopo lo scioglimento della band, George Michael lo sceglie come suo bassista personale. Deon accompagnerà il compianto artista per i suoi primi due album da solista e rimarrà suo grande amico per tutta la sua vita, terminata tragicamente a 56 anni nella notte di Natale del 2016.

Sono innumerevoli le collaborazioni di Deon con altri grandissimi artisti della musica mondiale. Tra essi spiccano i nomi di Elton John, Marvin Gaye, Frank Zappa, Annie Lennox, Tina Turner e tantissimi altri.

Estus si è spento all’età di 65 anni, per cause ancora ignote al pubblico. In tantissimi hanno voluto mostrare il loro cordoglio per la morte del bassista. Come ad esempio la sua amica e cantante Shirly Kemp e la deejay di New Orleans Soul Sister.