Nonna interviene per salvare la nipotina che stava per morire, grazie alle manovre di primo soccorso: la storia di una neonata calabrese

Stava dormendo nella sua carrozzina, quando è accaduto qualcosa. Nessuno si era accorto di nulla, tranne una zia. La donna ha notato che la nipotina non respirava.

Subito è intervenuta la nonna, un’insegnante di un asilo nido, per capire cosa stesse accadendo e ha iniziato a praticarle le manovre di primo soccorso. Grazie alle sue conoscenze, è riuscita a far battere di nuovo il suo cuoricino. La neonata è stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni Di Dio, dove i medici l’hanno presa in cura. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma secondo il team medico è arrivata viva solo grazie all’intervento della nonna.

Dopo la tragedia sfiorata, la nonna ha voluto sottolineare l’importanza della conoscenza delle manovre di primo soccorso. Perché se lei non avesse saputo cosa fare, probabilmente ora si parlerebbe di una vicenda straziante e della possibile morte di una bambina piccola.

I suoi genitori hanno già un bimbo di 10 anni e per sei anni hanno provato ad averne un altro, fino alla lieta notizia dell’arrivo della sorellina. Il nome della piccola non è stato reso noto, è nata circa due mesi fa. La neo-mamma ha voluto trascorrere le vacanze estive a Cutro, dalla sua famiglia. Dopo una nascita, l’aiuto di una mamma è sempre prezioso.

Il giorno del dramma, tutta la famiglia si reca a trascorrere una giornata rilassante al mare. Ad ora di pranzo, tutti tornano all’abitazione per pranzare. La neonata viene messa nella sua carrozzina per il sonnellino, quando una zia si rende conto che aveva uno strano colorito. In quel preciso momento, la nonna interviene con più calma possibile e inizia a praticare le manovre di primo soccorso, salvando così la vita della nipotina.

Inizialmente sembrano non funzionare, ma la signora non si arrende e continua a rianimarla finché non riescono a portarla in ambulanza. I medici hanno poi salvato la piccola, ma si sono detti certi del fatto che se la nonna non fosse intervenuta, probabilmente la bimba sarebbe morta.