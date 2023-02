Si trova ricoverato in ospedale il piccolo Diego, l’unico figlio di Andrea Silvestrone che è riuscito a sopravvivere a quel gravissimo sinistro avvenuto nella mattinata di sabato 4 febbraio. Tutti insieme erano diretti a Ravenna, città di origine dell’uomo e dove vive anche sua madre.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i loro familiari. La moglie ha ricevuto la visita del sindaco di Montesilvano, che ha raccontato che era a pezzi e che aveva bisogno di riposare.

L’unico sopravvissuto a questo grave sinistro è il figlio 12enne Diego. Da ciò che raccontano i sanitari, al loro arrivo era cosciente ed ora si trova ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona. In una nota diramata hanno scritto:

Il bambino è giunto cosciente ed ha raccontato gli eventi. Le condizioni cliniche al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica. Sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive.

Il piccolo sembra quindi essere fuori pericolo, anche se i medici lo tengono ancora sotto stretto controllo.

Il sinistro in cui Andrea Silvestrone ha perso la vita insieme ai 2 figli

Il gravissimo sinistro è avvenuto poco prima delle 11 di sabato 4 febbraio. L’uomo che era in sedia a rotelle, perché affetto da sclerosi multipla, era in macchina con i suoi tre figli e il loro cane.

Erano diretti a Ravenna, suo paese d’origine, anche perché lì vive sua madre. Quando all’improvviso, mentre si trovavano dentro la Galleria dei Castelli, in un tratto di strada con lavori in corso, si sono scontrati frontalmente contro un mezzo pesante.

L’impatto è apparso molto grave sin da subito. I sanitari intervenuti però non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo e dei suoi due figli, Brando e Nicole di 13 e 8 anni.

L’altro automobilista è uscito illeso. Purtroppo la dinamica e tutte le informazioni su questo sinistro sono ancora poche. La moglie si dice distrutta dal dolore, poiché oltre al marito ha perso anche due suoi figli.