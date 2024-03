L'uomo che viveva in un polmone d'acciaio da 70 lunghi anni si è spento per sempre

La notizia ha spezzato il cuore di tantissimi utenti, che lo seguivano sui social e che ammiravano la sua forza e il suo coraggio. Paul Alexander, l’uomo che per 70 anni ha vissuto in un polmone d’acciaio, si è spento per sempre.

Aveva 78 anni e per 70 ha vissuto in un polmone d’acciaio. Era infatti conosciuto da tutti come “L’uomo dal polmone di acciaio” o “Polio Paul”. Nel 1952 fu colpito da una poliomielite in Texas e la sua vita cambiò per sempre. La gravissima malattia che lo aveva infettato, lo portò alla paralisi. Paul Alexander riusciva a muovere solo il collo, la testa e la bocca. I medici decisero così di tenerlo in vita grazie ad un polmone d’acciaio ed è così che ha vissuto per 70 lunghi anni.

Le sue foto per anni hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network. Le persone avevano preso a cuore la sua storia e per loro era diventato una fonte di ispirazione. Proprio ieri sulla pagina GoFoundMe è arrivata la straziante notizia:

Paul Alexander , l’uomo dal polmone di ferro, è morto ieri. Dopo essere sopravvissuto alla poliomielite da bambino, ha vissuto per oltre 70 anni all’interno di un polmone d’acciaio. In tutti questi anni, Paul è andato al college, è diventato avvocato e autore di pubblicazioni. La sua storia ha viaggiato in lungo e in largo, influenzando positivamente persone in tutto il mondo. Paul è stato un modello incredibile che continuerà a essere ricordato. Paul, ci mancherai ma sarai sempre ricordato. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi.

Il commovente ringraziamento del fratello di Paul Alexander

Poco dopo è arrivato anche lo straziante addio del fratello Philips, che negli anni gli è sempre rimasto accanto. L’uomo ha voluto ringraziare tutte quelle numerosissime persone che hanno sempre donato nelle raccolte fondi per Paul. Soldi che gli hanno sempre permesso di vivere e curarsi senza stress. Esoldi che ora gli regaleranno un funerale degno.

Non so dirvi quanto sia incredibile leggere tutti i commenti e sapere che così tante persone sono state ispirate da Paul. Sono così grato.

